Die mit dem Nervengift Nowitschok vergiftete Britin ist tot. Das teilte am Sonntagabend Scotland Yard mit. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Mordes.

Die gestorbene 44-jährige Britin und ihr 45-jähriger Lebensgefährte aus Amesbury waren Ende Juni mit Vergiftungserscheinungen ins Salisbury District Hospital eingeliefert worden. Der Polizei zufolge haben die beiden einen kontaminierten Gegenstand angefasst. Um was es sich dabei gehandelt hat, war aber zunächst unklar.

Die Frau hinterlässt drei Kinder. Der Mann ist weiter in einem kritischen Zustand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die britische Premierministerin Theresa May zeigte sich betroffen. "Ich bin entsetzt und geschockt", sagte sie einer Mitteilung zufolge.

Der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren Anfang März als Opfer eines mutmaßlichen Anschlags in Salisbury mit dem Nervengift in Kontakt gekommen. Beide schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr, Anfang April konnten sie beide aus dem Krankenhaus entlassen werden.