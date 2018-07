Im britischen Amesbury hat die Polizei einen Behälter mit dem Nervengift Nowitschok gefunden. Laut Scotland Yard befand sich das Gift in einer kleinen Flasche im Haus eines Mannes in der Stadt Amesbury. Der Mann und seine Lebensgefährtin waren Ende Juni mit Nowitschok in Kontakt gekommen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.