Ex-US-Präsident Barack Obama hat am Dienstag in Südafrika an den verstorbenen Friedensnobelpreisträger und Anti-Apartheidkämpfer Nelson Mandela erinnert. In seiner Rede zum 100. Geburtstag Mandelas in Johannesburg forderte Obama, den Kampf gegen Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe fortzuführen. Dem Ex-US-Präsident zufolge ist eine solche Diskriminierung sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Südafrika weiter eine Tatsache. Rassismus sei nach wie vor ein großes Problem auf der Welt.