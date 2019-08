Für das Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 356 Migranten an Bord gibt es eine Lösung. Maltas Regierungschef Joseph Muscat twitterte am Freitag, Malta werde die Menschen erst einmal aufnehmen. Im Anschluss würden sie aber auf andere EU-Staaten verteilt, darunter Frankreich, Deutschland, Portugal und Rumänien.



Zu der jetzigen Lösung sei man nach Gesprächen mit der EU-Kommission, Deutschland und Frankreich gelangt, hieß es in einer Mitteilung der Regierung in Valletta. Die Migranten würden nun auf Militärschiffe umsteigen und dann an Land gebracht.