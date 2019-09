Das Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" darf nach Italien fahren - die 82 geretteten Menschen an Bord dürfen in Lampedusa an Land gehen. Das teilte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée, die das Schiff zusammen mit Ärzte ohne Grenzen betreibt, per Twitter mit. Es ist noch unklar, ob das Schiff selbst anlegen darf oder die Menschen von der italienischen Küstenwache mit Booten an Land gebracht werden.