Das Schiff war mehr als sechs Wochen lang in Gibraltar unter dem Vorwurf festgehalten worden, das EU-Embargo gegen Syrien zu unterlaufen. Das oberste Gericht des britischen Überseegebiets an der Südspitze der iberischen Halbinsel gab den Tanker vor knapp zwei Wochen schließlich frei - gegen den Widerstand der US-Regierung.

Das Schiff, das früher unter dem Namen "Grace 1" unterwegs war, war in der Nacht auf Sonnabend zwischen Zypern und der Türkei in östlicher Richtung unterwegs. Im automatischen Identifikationssystem gab es als Ziel den türkischen Hafen von Iskenderun an. Iskenderun liegt rund 30 Kilometer von der syrisch-türkischen Grenze entfernt. Türkischen Medienberichten zufolge steuert das Schiff dagegen den Libanon an. Libanons Energieministerin Nada Bustani stellte aber klar, dass das Schiff nicht um Anlegeerlaubnis im Libanon gebeten habe.