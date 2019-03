Wegen einer Spende des mutmaßlichen Attentäters von Christchurch an die "Identitäre Bewegung Österreich" (IBÖ) erwägt die Regierung in Wien ein Verbot der Organisation.

Der mutmaßliche Attentäter Brenton Tarrant, der im neuseeländischen Christchurch 50 Muslime erschossen haben soll, hatte nach Erkenntnissen der Behörden Anfang 2018 den "Identitären" in Österreich 1.500 Euro gespendet. In dem Zusammenhang laufen auch Ermittlungen gegen den IBÖ-Co-Chef Martin Sellner, dessen Wohnung am Dienstag durchsucht wurde. Nach Angaben der österreichischen Staatsanwaltschaft ging es dabei um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation.

Gegen IBÖ-Co-Chef Sellner laufen derzeit Ermittlungen. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Sellner wies die Vorwürfe zurück. Zwar räumte er in einem Video ein, eine Spende von Tarrant erhalten zu haben. Darüber hinaus habe er aber keinerlei Kontakte zu ihm gehabt. Er sehe der Prüfung durch die Behörden gelassen entgegen. Für die Spende habe er sich mit einer Standard-Mail bedankt, aber keine Reaktion darauf bekommen.



Am Donnerstag hatte das österreichische Innenministerium Erkenntnisse veröffentlicht, wonach sich Tarrant bei seinen Reisen durch Europa auch in Österreich aufgehalten hatte. Laut Medienberichten kam er am 26. November in Wien an. Anschließend habe er auch Salzburg, Innsbruck und Kärnten besucht.