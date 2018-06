Österreich schließt im Kampf gegen den politischen Islam mehrere Moscheen. Das teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien mit. Die Entscheidung sei von Kultusamt und Innenministerium nach einer monatelangen Überprüfung getroffen worden. Parallelgesellschaften, politischer Islam und Radikalisierungstendenzen hätten in Österreich keinen Platz, sagte der konservative Regierungschef.