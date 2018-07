Nach Asylkompromiss Österreich bereitet Schutz seiner Südgrenzen vor

Nach dem Kompromiss der Unionsparteien im Asylstreit bereitet sich Österreich auf eine verstärkte Sicherung seiner Südgrenzen vor. "Die Einigung von CDU und CSU deutet darauf hin, dass Deutschland nationale Maßnahmen zur Bekämpfung der Migrationsströme setzen will", hieß es am Dienstag in einer Erklärung der Regierung in Wien. Sollte der Beschluss von der SPD mitgetragen werden, "sehen wir uns dazu veranlasst, Handlungen zu setzen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung abzuwenden".

CDU und CSU hatten sich am Montagabend darauf geeinigt, künftig Asylbewerber in bestimmten Fällen bereits an der deutschen Grenze zurückweisen zu lassen. Das "neue Grenzregime" an der Grenze zu Österreich soll jene Asylbewerber an der Einreise hindern, für deren Asylverfahren ein anderes EU-Land zuständig ist. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte am Dienstag an, kurzfristig nach Wien zu reisen. Er habe den Eindruck, dass Kurz "an vernünftigen Lösungen interessiert" sei.