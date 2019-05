Österreich Video belastet Vizekanzler Strache

Die junge Frau stellte dabei rund 250 Millionen Euro als Investitionen in Österreich in Aussicht. Sie deutete auch an, dass es sich um Schwarzgeld handeln könnte. Dennoch diskutierten die beiden FPÖ-Politiker gut sechs Stunden lang mit ihr über Anlagemöglichkeiten in Österreich. Dabei wurde auch eine vermeintliche Übernahme der einflussreichen "Kronen Zeitung" diskutiert.