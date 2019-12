Chinesisches Militär patrouilliert nach blutigen Unruhen durch die Uiguren-Hauptstadt Ürümqi. Bildrechte: IMAGO

Der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler und Weltmeister Mesut Özil hatte im Kurzbotschaftendienst Twitter das Schweigen mehrheitlich muslimischer Staaten gegenüber der Uiguren-Verfolgung in China angeprangert. In einem auf Türkisch verfassten Beitrag schrieb Özil am Freitag, in China würden "Korane verbrannt, Moscheen geschlossen, islamische Schulen verboten". Und: "Die Muslime schweigen. Ihre Stimme wird nicht gehört."