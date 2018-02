In Syrien hat es offenbar erneut einen Chemiewaffen-Angriff gegeben. Nach übereinstimmenden Berichten zweier Hilfsorganisationen und der oppositionsnahen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" wurden bei dem Angriff in der Stadt Sarakeb im Norden des Landes mehrere Zivilisten verletzt.

Die Rettungsorganisation "Weißhelme" berichtet von neun Verletzten nach einem Einsatz von giftigem Chlorgas, unter denen sich auch drei Weißhelm-Helfer befinden sollen. Nach Angaben der "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" litten nach einem Luftangriff der syrischen Regierung mehrere Zivilisten unter Atemnot. Nach dem Hubschrauber-Angriff auf mehrere Viertel in Sarakeb soll sich ein "ekelerregender Geruch" ausgebreitet haben. Anwohner und Ärzte hätten von einem "giftigen Gas" berichtet.

Außerdem wurden nach Angaben des syrischen Zivilschutzes bei Angriffen der russischen Luftwaffe auf die Städte Kafr Nubl und Maasran sowie Sarakeb, Maarat al Numan und Idlib mehrere Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. In Maarat al Numan sei unter anderem ein Krankenhaus getroffen worden. In Kafr Nubl wurde ein Wohnhaus beschädigt. In Idlib, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, wurde einem Augenzeugen zufolge ein fünfstöckiges Gebäude zerstört. Zuvor hatten Rebellen ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen.