Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Olympiasperren gegen 28 russische Sportler aufgehoben. Das Sportgericht erklärte, es habe keine individuellen Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln feststellen können. Auch die von den Sportlern bei den Winterspielen 2014 in Sotschi erzielten Erfolge sind damit wieder gültig.

Elf Sportler bleiben für Pyeongchang gesperrt

Die CAS-Entscheidung ist eine schwere Niederlage für das Internationale Olympische Komitee. Es hatte 43 russische Athleten lebenslang von Olympischen Spielen verbannt. Ihnen wurde vorgeworfen, persönlich von den staatlich organisierten Manipulationen profitiert zu haben. 42 Sportler zogen vor den CAS. Verhandelt wurden zunächst nur 39 Fälle.

Subkow darf nicht nach Südkorea reisen. Bildrechte: IMAGO In elf Fällen stellte das Sportgericht Verstöße fest. Diese elf Athleten müssen den bevorstehenden Winterspielen in Pyeongchang fernbleiben. Ihre lebenslangen Olympiasperren wurden aber ebenfalls aufgehoben.



Einer der Betroffenen ist Bob-Olympiasieger Alexander Subkow, der in Sotschi zwei Mal Gold gewann, inzwischen aber Sportfunktionär ist.



Die Fälle der Biathletinnen Jana Romanowa, Olga Wiluchina und Olga Saizewa will der CAS später gesondert behandeln, voraussichtlich erst nach den Spielen in Südkorea. Alle drei haben ihre Sportkarrieren inzwischen beendet.

Freispruch ohne Startrecht

Unter den Athleten, deren Sperren der CAS nun aufgehoben hat, sind das Langlauf-Ass Alexander Legkow, Skeleton-Olympiasieger Alexander Trethakow und der Rodler Albert Demtschenko. Das bedeutet aber nicht, dass sie nun in Pyeongchang starten dürfen, denn sie haben vom IOC bisher keine Einladung erhalten. Sie müssten nun ihr Startrecht erst einklagen.



Die russische Regierung kündigte an, sich für eine Teilnahme der Athleten in Pyeongchang einzusetzen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag in Moskau, die russischen Behörden stünden deswegen mit dem IOC in Kontakt. Ob es gelingen werde, sei noch schwer abzuschätzen.

Keine Flagge, keine Hymne

Der CAS hatte in den vergangenen Tagen die 39 Athleten angehört. Per Videoschalte wurden auch der Kronzeuge Grigori Rodschenkow und der WADA-Chefermittler Richard McLaren befragt. Der frühere Chef des Anti-Doping-Labors in Moskau hatte nach seiner Flucht in die USA das Betrugssystem bei Olympia in Sotschi enthüllt. McLaren sammelte weitere Beweise für ein große angelegtes Dopingprogramm. Eine vom IOC eingesetzte Disziplinarkommission sah die Beweislast gegen die Russen nach weiteren Untersuchungen als erdrückend an. Der CAS teilt diese Sicht der Dinge offenbar nicht.

Russischer Protest gegen Olympia-Ausschluss. Bildrechte: IMAGO In Pyeongchang wird es kein russisches Olympia-Team geben. Das IOC hat das Russische Olympische Komitee wegen des organisierten Dopings 2014 suspendiert.



Allerdings wurden nach eingehender Prüfung 169 Sportler nach Südkorea eingeladen. Sie werden als "Olympische Athleten aus Russland" geführt und dürfen unter neutraler Flagge und ohne Hymne starten.

Olympisches Dorf eröffnet

In Pyeongchang wurde am Donnerstag das olympische Dorf feierlich eröffnet. Bei der kleinen Zeremonie war IOC-Präsident Bach anwesend. Der Deutsche lobte, das Athleten-Dorf sei eines der besten, wenn nicht das beste. Ein zweites Quartier gibt es in Gangneung. In der Küstenstadt im Osten werden die Eiswettbewerbe ausgetragen.