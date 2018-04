Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) hat die britischen Angaben im Fall Skripal bestätigt. Der frühere russische Doppelspion Sergej Skripal wurde demnach mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet. Bei einer Untersuchung von Blutproben von Skripal und seiner Tochter Julia seien die "Untersuchungsergebnisse Großbritanniens in Bezug auf die Identität der toxischen Chemikalie bestätigt" worden, erklärte die OPCW am Donnerstag in einem in London vorgelegten Kurzbericht.