In Syrien ist Anfang Februar giftiges Chlorgas freigesetzt worden. Das ist nach Angaben der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen OPCW das Ergebnis einer Erkundungsmission in Sarakeb. Sie habe ergeben, dass in der Stadt am 4. Februar aus Zylindern Chlorgas freigesetzt worden sei. Das Gas sei "wahrscheinlich als chemische Waffe eingesetzt worden", resümierten die Experten.