Großbritannien hat Russland und Syrien vorgeworfen, das Ermittler-Team der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW), das den mutmaßlichen Chlorgas-Einsatz in Duma untersuchen soll, nicht in die syrische Stadt zu lassen. Die britische Botschaft im niederländischen Den Haag, dem Sitz der OPCW-Zentrale, teilte am Montag via Twitter mit, die Experten seien am Samstag in Damaskus eingetroffen. Russland und Syrien hätten ihnen aber noch nicht erlaubt, nach Duma zu gehen.

Russland: Angriffe des Westens Grund für Verzögerung

Rjabkow: "Eine weitere Erfindung der Briten." Bildrechte: IMAGO Russland wies die Vorwürfe umgehend zurück. "Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das ist eine weitere Erfindung der Briten", sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow in Moskau. Die Reise der OPCW-Experten sei bislang nur deshalb gescheitert, weil die Sicherheitsabteilung des UN-Sekretariats sie noch nicht genehmigt habe. Grund dafür, dass das Ermittler-Team der OPCW seine Untersuchungen noch nicht habe aufnehmen können, seien die Raketenangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs gewesen. "Die Folgen der illegalen und rechtswidrigen Handlungen verhindern das", sagte der Rjabkow der Agentur Interfax zufolge.

Nachrichtensperre über OPCW-Zeitplan

Zuvor hatten die britische und die schwedische Delegation bei der OPCW via Twitter mitgeteilt, das Experten-Team der OPCW sei am Samstag in Damaskus eingetroffen, könne aber nicht weiterreisen. Sie beriefen sich dabei auf den Bericht des Generaldirektors der OPCW, Ahmet Üzümcü, am Montag vor dem Exekutivrat der Organisation in Den Haag.



Die Experten der OPCW sollten am Sonntag mit ihren Untersuchungen in Duma beginnen, trafen sich stattdessen jedoch mit Behördenvertretern in ihrem Hotel in Damaskus. Über ihren Zeitplan wurde eine strikte Nachrichtensperre verhängt.

Briten werfen Russland Blockade vor

Wilson: "Russland untergräbt jede OPCW-Ermittlung." Bildrechte: dpa Der britische Botschafter in Den Haag, Peter Wilson, warf Russland nicht nur vor, die jetzigen Ermittlungen, sondern auch alle anderen Ermittlungen in Syrien zu blockieren: "Seit 2016 will Russland jede OPCW-Ermittlung zu Vorwürfen gegen das [syrische] Regime wegen des Einsatzes von Chemiewaffen untergraben." Wilson rief dazu auf, die Verantwortlichen für den mutmaßlichen Chlorgas-Anschlag zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls bestehe das Risiko "weiterer barbarischer Einsätze von Chemiewaffen".



Der Westen macht die syrische Staatsführung für den mutmaßlichen Chlorgas-Angriff vom 7. April in Duma in der einstigen Islamisten-Hochburg Ost-Ghouta verantwortlich. Bei der Attacke sollen nach Angaben der Rebellen-Hilfsorganisation "Weißhelme" mehr als 40 Menschen getötet worden sein.

Russland unterstellt Großbritannien Beteiligung in Duma

Russland ließ nach der Einnahme von Duma verlauten, seine Militärexperten hätten bei Untersuchungen keine Rückstände von Chlorgas oder irgendwelcher chemischer Kampfstoffe festgestellt. Auch Opfer seien keine zu finden gewesen. Der Sprecher der russischen Armee, Igor Konaschenkow, warf stattdessen Großbritannien eine Beteiligung an den Vorgängen in Duma vor. Man habe "Beweise", die eine "direkte Beteiligung Großbritanniens an der Organisation dieser Provokation in Ost-Ghouta belegen". Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja bezeichnete die Berichte über einen Chlorgas-Einsatz in Duma im Weltsicherheitsrat vor einer Woche gar als "fake news".