Die Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen haben damit begonnen, den mutmaßlichen Giftgas-Angriff von Duma zu untersuchen. Wie die OPCW mitteilte, hat das Team am Samstag in der syrischen Stadt Proben genommen, die nun im niederländischen Rijswijk untersucht werden sollen. Es geht darum nachzuweisen, ob verbotene chemische Substanzen eingesetzt wurden oder nicht.

Die OPCW–Experten hatten zuvor tagelang auf ihren Einsatz in der ehemaligen Islamisten-Hochburg warten müssen. Als Grund wurden Sicherheitsprobleme genannt. Der Einsatz des internationalen Expertenteams war zuletzt nach Schüssen auf UN-Mitarbeiter in Duma verschoben worden. Die OPCW ließ offen, ob ihre Experten noch ein weiteres Mal nach Duma fahren werden.

Syrien und Russland hatten einen Giftgas-Einsatz in Duma stets bestritten. Das russische Außenministerium erklärte am Samstag zum Einsatz der OPCW-Inspektoren: "Wir erwarten von den Inspektoren eine unparteiische Untersuchung aller Umstände, was in Duma passiert ist und die schnelle Abgabe eines objektiven Berichts."