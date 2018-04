Ablauf einer OPCW-Mission Die gefährliche Arbeit der Chemiewaffen-Experten

2013 erhielt die OPCW für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis. Bildrechte: IMAGO

Vor ihrem Einsatz im Jahr 2013 in Syrien, als sie Hinweisen auf einen Einsatz des Nervengases Sarin nachgingen, waren OPCW-Experten nie in einem Kriegsgebiet tätig. Die jüngste Mission in Duma in der einstigen Rebellenhochburg Ost-Ghuta ist der erste OPCW-Einsatz außerhalb von Damaskus seit 2014. Damals wurde ein OPCW-Team angegriffen und kurze Zeit festgehalten.



Syriens Verbündeter Russland und die syrische Regierung haben der OPCW Sicherheitsgarantien für die Duma-Mission gegeben. Dennoch ist die Lage vor Ort gefährlich. Die Experten müssen zügig arbeiten. 2013 hatten die OPCW-Fachleute bei ihrem Einsatz nur 45 Minuten Zeit für ihre Arbeit, bevor sie wegen Sicherheitsbedenken wieder abziehen mussten.