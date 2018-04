Angeblicher Chemiewaffenangriff OPCW schickt Experten ins syrische Duma

Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wird in Kürze Experten in die syrische Stadt Duma schicken, um den angeblichen Chemiewaffen-Einsatz zu untersuchen. Das teilte die OPCW am Dienstag in Den Haag mit. Ein Team solle "bald" in der ehemaligen Rebellen-Hochburg zum Einsatz kommen, teilte die OPCW am Dienstag in Den Haag mit. Die syrische Regierung und Moskau hatten eine Untersuchung der Vorwürfe eines Chemiewaffen-Angriffs durch OPCW-Experten verlangt.