Die "Open Arms" durfte in der Nacht zum Mittwoch im Hafen von Lampedusa anlegen.

Die "Open Arms" durfte in der Nacht zum Mittwoch im Hafen von Lampedusa anlegen.

Die "Open Arms" durfte in der Nacht zum Mittwoch im Hafen von Lampedusa anlegen. Bildrechte: dpa

Flüchtlingsdrama beendet "Open Arms" im Hafen von Lampedusa

Hauptinhalt

Nach knapp drei Wochen auf See durfte das Rettungsschiffs "Open Arms" mit Dutzenden Flüchtlingen an Bord nun doch in den Hafen von Lampedusa einlaufen. Ein italienisches Gericht hatte die Blockade beendet.