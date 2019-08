Sechs europäische Staaten sind bereit, Migranten vom Rettungsschiff "Open Arms" aufzunehmen. Das teilte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem auf Facebook veröffentlichten Brief an Innenminister Matteo Salvini mit. Neben Deutschland, Frankreich, Rumänien und Portugal hätten auch Spanien und Luxemburg ihre Hilfe angeboten.

Rettungsschiff vor Lampedusa

Rettungsschiff "Open Arms" Bildrechte: dpa Das Schiff der spanischen Organisation Proactiva Open Arms liegt unmittelbar vor der italienischen Insel Lampedusa. Am Mittwoch hatte das Schiff von einem Gericht in Rom die Erlaubnis erhalten, in italienische Gewässer zu fahren. Bisher darf es aber nicht in den Hafen einlaufen.



Salvini hatte angekündigt, die Gerichtsentscheidung anzufechten und unterzeichnete sofort ein neues Dekret, um die "Open Arms" zu stoppen.

Seitenhieb gegen Salvini