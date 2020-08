Hintergrund Die Organisation "Cinema for Peace"

Hauptinhalt

Der lebensgefährlich erkrankte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist am Samstag in Berlin eingetroffen und wird nun an der Universitätsklinik Charité behandelt. Organisiert hat den Krankentransport die Berliner Organisation "Cinema for peace". Es ist nicht das erste Mal, dass diese Organisation einen russischen Regierungskritiker nach Deutschland ausfliegt. Wer steckt hinter "Cinema for peace"?