Kanzlerin Angela Merkel nach der Landung auf dem Kansai International Airport nahe Osaka. Bildrechte: dpa

Bei Merkels Auftritten in Osaka wird auch ihr Gesundheitszustand beobachtet. Am Donnerstag hatte die 64-Jährige einen neuen Zitteranfall erlitten. Bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht fing die Kanzlerin im Schloss Bellevue an, am ganzen Körper zu zittern.



Bereits am Dienstag vergangener Woche hatte Merkel bei einem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi ebenfalls erheblich gezittert.