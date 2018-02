Der UN-Sicherheitsrat hat in einer einstimmigen Resolution eine baldige Feuerpause für das Bürgerkriegsland Syrien gefordert. Nach anfänglichem Widerstand Russlands stimmten die 15 Mitgliedsländer am Samstag in New York geschlossen dafür. Die Resolution enthält allerdings keine völkerrechtlich bindenden Druckmittel zur Durchsetzung der Waffenruhe.

30 Tage Waffenruhe gefordert

Waffenruhe gilt nicht für Anti-Terror-Einsätze

Militäreinsätze gegen die Terrorgruppen "Islamischer Staat" (IS), Al-Kaida und Al-Nusra sind von der Waffenruhe ausdrücklich ausgeschlossen. Inwieweit sich die Konfliktparteien überhaupt an so eine Waffenruhe halten, ist offen. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja nannte dies unter anderem als Grund für die Einwände und Änderungsvorschläge die Russland gehabt hatte. Zugleich versprach er: "Wir tun alles mögliche, um die Situation zu normalisieren."



Die USA warfen Russland dagegen vor, die Abstimmung absichtlich tagelang verzögert zu haben. Nichts im Text habe sich im Vergleich zu vorigen Entwürfen geändert "außer einige Worte und ein paar Kommas", sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley.

Kampf um Ost-Ghuta

Rauch steigt nach einem Angriff durch die syrische Luftwaffe über Ost-Ghuta auf. Bildrechte: dpa Die Feuerpause soll insbesondere der Zivilbevölkerung in dem von der syrischen Armee eingeschlossenen Ost-Ghuta östlich der Hauptstadt Damaskus zugute kommen. Regierungskräfte hatten ihre Angriffe auf die mehrheitlich von islamistischen und terroristischen Rebellengruppen gehaltene Enklave auch am Samstag mit unverminderter Härte fortgesetzt. Bei einer Reihe von Luftangriffen und Raketeneinschlägen sollen dabei nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bis zum Nachmittag mehr als 30 Zivilisten getötet worden sein. Seit Sonntagabend sollen bei den Angriffen durch syrische Artillerie und Luftwaffe laut der Beobachtungsstelle sogar 500 Zivilisten ihr Leben verloren haben, darunter mehr als 100 Kinder. Über 2.400 Menschen sollen verletzt worden sein.



Die Angaben der in London ansässigen oppositionsnahen Organisation lassen sich in der Regel allerdings nicht überprüfen. Das gleiche gilt für die Angaben, welche die regierungskritische Aktivistengruppe Ghouta Media Center verschickt.

Islamisten beschießen Damaskus

Durch Mörserangriffe von Rebellen aus Ost-Ghuta verletzte Kinder in Damaskus. Bildrechte: IMAGO Das östlich von Damaskus gelegene Ost-Ghuta erlebt derzeit die schlimmste Angriffswelle seit Beginn des Syrischen Bürgerkriegs vor knapp sieben Jahren. Die in der Enklave herrschenden Rebellen- und Terrorgruppen befeuern den Konflikt nach Kräften dadurch, dass sie seit Monaten verschiedene Stadtteile von Damaskus mit Raketen und anderen Waffen beschießen. Wie viele Menschen bei den Islamisten-Attacken auf die syrische Hauptstadt schon getötet oder verletzt wurden, ist nicht bekannt. Menschenrechtler gehen von mehr als 120 getöteten Zivilisten aus, unter ihnen mindestens 18 Kinder.

Bevölkerung als Schutzschild