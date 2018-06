Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa warnt vor zunehmender Gewalt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine.

Der Vizechef der OSZE-Beobachtermission, Alexander Hug, sagte, im Mai sei der Waffenstillstand deutlich öfter verletzt worden als in den anderen Monaten seit Jahresbeginn. Die gegenseitigen Angriffe hätten zwar in den letzten Tagen nachgelassen. An der Kontaktlinie stünden aber immer noch schwere Waffen. Zudem seien die Truppen beider Seiten sehr nahe beieinander. Ein Wiederaufflammen der Kämpfe sei jederzeit möglich. Die Lage sei unberechenbar.

Laut OSZE wurde die Waffenstillstandsvereinbarung im Mai mehr als 27.000 Mal verletzt. Im April seien 18.000 Fälle registriert worden.

Es besteht die Gefahr, dass man sich in eine endlose Gewaltspirale hineinsteigert. Alexander Hug, Vizechef der OSZE-Beobachtermission in der Ostukraine

Außenminister Maas im Donbass

Am Freitag will sich Bundesaußenminister Heiko Maas in der Konfliktregion Ost-Ukraine ein Bild von der Lage machen. Der SPD-Politiker besucht gemeinsam mit seinem ukrainischen Amtskollegen Pawlo Klimkin das verlassene Dorf Schyrokyne östlich von Mariupol.

Von dem Ort aus kann man die Frontlinie sehen. Schyrokyne war 2014 und 2015 heftig umkämpft. Das Dorf wird heute von ukrainischen Truppen kontrolliert.

Maas hatte bereits am Donnerstag bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefordert, die Gespräche über eine Konfliktlösung in der Ostukraine wiederzubeleben. In der Region Donbass bekämpfen sich seit vier Jahren ukrainische Truppen und prorussische Rebellen.