Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat den Abbruch aller Beziehungen zu Israel und den USA bekräftigt. Bei einem kurzfristig angesetzten Treffen der Arabischen Liga in Kairo sagte Abbas, er habe zwei Nachrichten an die USA und Israel geschickt. Das Ende der Beziehungen betreffe auch den Sicherheitsbereich, sagte Abbas. Zur Begründung sagte er, dass frühere Abmachungen und internationales Recht nicht eingehalten würden.

Konkret kritisierte Abbas den Nahost-Plan der USA als eine "Verletzung der Abkommen von Oslo", die in den 1990er Jahren mit Israel unterzeichnet worden waren. Den Plan hatte US-Präsident Donald Trump am Dienstag vorgestellt und damit international sehr gegensätzliche Reaktionen ausgelöst. So wäre ein Palästinenserstaat an harte Auflagen geknüpft. Die israelische Annexion des Jordantals und von Siedlungen sollte dagegen erlaubt sein und Jerusalem ungeteilte Hauptstadt Israels sein. Die palästinensische Hauptstadt soll demnach in den Ost-Jerusalemer Vorort Abu Dis verlegt werden.