Irakreise Papst Franziskus betet in Mossul für Kriegsopfer

Papst Franziskus hat am dritten Tag seiner Irak-Reise in Mossul die Gewalt der IS-Terrormilizen beklagt. Franziskus sagte, Gott sei der Gott des Lebens. Deshalb sei es nicht erlaubt, Menschen in seinem Namen zu töten. Am Vortag hatte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche mit dem höchsten schiitischen Geistlichen des Landes getroffen.