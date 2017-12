Am Montag rief er auf dem Petersplatz in Rom zu "Frieden für Jerusalem" auf und warb dabei für eine "friedliche Koexistenz zweier Staaten". Er hoffe, dass trotz wachsender Spannungen eine Verhandlungslösung möglich sei und sich der "Wille zu einer Wiederaufnahme des Dialogs" durchsetzen werde.

Papst Franziskus am Montag auf dem Petersplatz in Rom.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte sich am Montag vor tausenden Gläubigen im Vatikan von der Loggia des Petersdoms aus an die Gläubigen in aller Welt gewandt. Nach dem Verlesen seiner neuen Weihnachtsbotschaft spendete er den Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis").