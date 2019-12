Papst Franziskus hat die Möglichkeit abgeschafft, sich bei Fällen von sexuellem Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche auf Geheimhaltung zu berufen. Der Vatikan teilte am Dienstag mit, das "Päpstliche Geheimnis" habe in Missbrauchsfällen keine Gültigkeit mehr. Damit dürfen aus Kirchenprozessen stammende Informationen zu sexueller Gewalt gegen Kinder sowie zur Vertuschung dieser Taten ab sofort an staatliche Behörden außerhalb des Vatikans weitergegeben werden.