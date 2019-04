Papst Franziskus hat in der Osternacht die Gläubigen ermuntert, sich nicht in Unzufriedenheit und Pessimismus zu verlieren. Bei der traditionellen Liturgie im Petersdom sagte das katholische Kirchenoberhaupt, zwar gingen die Probleme nie aus. Ostern gebe aber Anlass zur Hoffnung.

Am Mittag feiert der Papst mit Zehntausenden Gläubigen aus aller Welt auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse. Anschließend spendet er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi". Er gilt als Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten.