Der Angeklagte verweigerte zum Prozessauftakt am Montag die Aussage. Das Gericht solle seine eigenen Schlüsse ziehen, er vertraue auf Allah, sagte der 28-Jährige im Gerichtssaal in Brüssel. Der Prozess ist der erste öffentliche Auftritt des Franzosen mit marokkanischen Wurzeln seit seiner Festnahme 2016. Er sitzt eigentlich in Frankreich in Untersuchungshaft und wurde unter hohen Sicherheitsvorkehrungen nach Belgien gebracht. Zur Absicherung des Prozessauftaktes waren Hunderte schwerbewaffnete und zum Teil maskierte Polizisten und Streitkräfte im Einsatz.

Vor seiner Festnahme war Abdeslam der meistgesuchte Mann Europas. Er soll der Terrorzelle angehören, die die Anschläge in Paris am 13. November 2015 mit 130 Todesopfern verübten. Er soll selbst einen Sprengstoffgürtel gehabt, aber nicht ausgelöst haben.



Noch einmal vier Tage später sollen Mitglieder von Abdeslams Terrorzelle bei Selbstmordanschlägen in der Brüsseler U-Bahn und am Flughafen 32 Menschen mit in den Tod gerissen haben. Die Ermittlungen zu beiden Terroranschlägen sind nicht abgeschlossen. Termine für diese Prozesse stehen noch nicht fest.