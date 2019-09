Bei mehreren Demonstrationen in Paris hat die französische Polizei mindestens 152 Menschen vorläufig festgenommen. Über 300 Menschen seien kostenpflichtig verwarnt worden, weil sie in verbotenen Bereichen der Stadt protestierten, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Schwarzer Block mischt sich unter Klima-Demonstranten

Mehrere tausend Menschen wollten friedlich für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit protestieren. Bildrechte: dpa So war es am Rande einer Demonstration "Für das Klima und die soziale Gerechtigkeit" mit tausenden Teilnehmern zu Ausschreitungen gekommen. Auf TV-Bildern waren brennende E-Tretroller und Mülltonnen zu sehen. Nach Angaben der Behörden hatten sich "gewaltbereite" Mitglieder des sogenannten Schwarzen Blocks unter die friedlichen Teilnehmer gemischt. Um die etwa 150 militanten, teilweise maskierten Demonstranten auseinanderzutreiben, wurde Tränengas eingesetzt. Zwei der Veranstalter, Greenpeace und Youth for Climate, riefen ihre Anhänger angesichts der Ausschreitungen auf, nach Hause zu gehen.

Tränengas auch bei "Gelbwesten"-Protest