Mit einer Niederlage für Premierministerin Theresa May hat am Mittwoch im britischen Parlament die Debatte zum Brexit-Abkommen begonnen. Die Abgeordneten segneten mit der knappen Mehrheit von elf Stimmen einen Beschluss ab, der Premierministerin May zwingen könnte, einen neuen Brexit-Plan vorzulegen. Die Abstimmung galt als wichtiger Test für das Votum über den Brexit-Deal am kommenden Dienstag.