Die Parteichefin der Sozialdemokraten, Mette Frederiksen, könnte bald an der Spitze der dänischen Regierung stehen. Bildrechte: imago images / Ritzau Scanpix

Parlamentswahlen Dänemark steuert auf Regierungswechsel zu

In Dänemark kündigt sich ein Regierungswechsel an. Bei der Parlamentswahl werden die Sozialdemokraten nach Prognosen stärkste Kraft. Bleibt es dabei, steht künftig eine Frau an der Spitze der Regierung des Königreichs.