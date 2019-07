Alexis Tsipras Bildrechte: dpa

Syriza-Chef Tsipras hatte 2015 die Regierung übernommen. Der einstige Kommunist war zum Höhepunkt der griechischen Krise an die Macht gekommen. Zunächst hatte er sich den Forderungen der internationalen Geldgeber widersetzt. In den folgenden Jahren versuchte er einen Balanceakt zwischen dem von Brüssel verordneten Sparkurs und sozialen Maßnahmen. Im August 2018 verließ Griechenland schließlich den Euro-Rettungsschirm. Die Arbeitslosigkeit ist in Tsipras' Regierungszeit von 26 auf 18 Prozent gefallen. Mit fast 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist die griechische Gesamtverschuldung aber weiterhin bei weitem die höchste in der Eurozone.