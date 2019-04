In Indien hat am Donnerstag die auf knapp sechs Wochen angelegte Parlamentswahl begonnen. Mehr als 900 Millionen Menschen sind bis zum 19. Mai dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen - davon sind allein 80 Millionen Erstwähler.

Premierminister Narendra Modi von der hindu-nationalistischen BJP-Partei hofft auf eine zweite Amtszeit. Als größter Herausforderer gilt Rahul Gandhi von der Kongresspartei (INC). Der 48-Jährige ist der Urenkel des ersten Premierministers Jawaharlal Nehru. Auch seine Großmutter Indira Gandhi und sein Vater Rajiv Gandhi hatten das Amt bereits inne. Die säkulare Mitte-Links-Partei wird aber auch nach fünf Jahren in der Opposition für tiefsitzende Probleme wie Korruption verantwortlich gemacht. Die INC war seit Indiens Unabhängigkeit von Großbritannien 1947 die meiste Zeit an der Regierung.