In Kroatien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Rund 3,8 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt werden 140 Abgeordnete der aus einer Kammer bestehenden Volksvertretung.

Eigentlich wäre die Wahl erst gegen Ende des Jahres fällig gewesen, sie wurde aber von Ministerpräsident Andrej Plenkovic vorgezogen. Plenkovic hoffte, davon zu profitieren, dass seine Regierung die Corona-Pandemie zunächst erfolgreich zurückgedrängt hatte. Allerdings steigen die Infektionszahlen in Kroatien inzwischen wieder an.



In den letzten fünf Tagen wurden 52 bis 96 Neuansteckungen pro Tag nachgewiesen. In den Wahllokalen herrscht Maskenpflicht. Die Wähler müssen ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen, um den Stimmzettel auszufüllen. Die Wahllokale schließen um 19 Uhr MESZ. Unmittelbar danach sollen Prognosen veröffentlicht werden.