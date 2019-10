Stimmabgabe in einem Wahllokal in Zug. Bildrechte: dpa

Das Meinungsforschungsinstitut GFS Bern wertete die Ergebnisse als "klar geprägt von der Klimadiskussion". 2015 habe die Flüchtlingskrise die Schlagzeilen dominiert. Viele Wähler hatten ihre Stimme damals der einwanderungskritischen SVP gegeben. Die Verschiebung hatte sich in Meinungsumfragen bereits abgezeichnet.



Der grüne 'Erdrutsch' dürfte sich dabei zunächst nicht in der Regierung niederschlagen, da nach Schweizer Gewohnheit eine Partei erst nach zwei Wahlen mit starkem Wählerzuwachs in die Regierung aufgenommen wird. Die Schweizer Regierung ist auf Stabilität ausgerichtet und umfasst alle großen Parteien des Landes. Ihre Zusammensetzung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nur wenig verändert.



Das Land mit rund 8,4 Millionen Einwohnern wird seit Jahrzehnten von den vier größten Parteien mit klarer Mitte-Rechts-Mehrheit regiert. Wahlberechtigt waren gut fünf Millionen Einwohner.