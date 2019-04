Hintergrund Parlamentswahlen in Israel: Ex-Armeechef gegen Netanjahu

Hauptinhalt

Rund 6,3 Millionen Israelis sind am Dienstag aufgefordert, ein neues Parlament zu wählen. Letzte Umfragen sehen ein knappes Rennen zwischen Likud von Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem Bündnis Blau-Weiß mit Ex-Generalstabschef Benny Gantz an der Spitze. Eine Übersicht über die wichtigsten Akteure und Parteibündnisse, die für die 120 Sitze in der Knesset kandidieren.