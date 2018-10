Bei den Parlamentswahlen in Lettland zeichnet sich eine Wahlniederlage der regierenden Mitte-Rechts-Koalition ab. Nach zwei Nachwahlbefragungen verlieren die drei bisherigen Regierungsparteien ihre Mehrheit in der Volksvertretung Saeima. Insgesamt könnten demnach sieben Parteien den Einzug ins Parlament des EU- und Nato-Lands schaffen. Die Wahlbeteiligung lag nach ersten Informationen bei etwas mehr als 50 Prozent. Erste offizielle Ergebnisse werden in der Nacht zum Sonntag erwartet und lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Dahinter landen jeweils eine neu gegründet liberale Partei vor der mitregierenden nationalkonservativen Nationalen Allianz. Ein möglicher Koalitionspartner von Harmonie, die populistische Partei KPV, kam laut der Prognose mit 11,5 Prozent auf den fünften Platz. Das Bündnis der Bauern und Grünen von Ministerpräsident Maris Kucinskis und die mitregierende liberalkonservative Jauna Vienotiba bleiben in beiden Befragungen hingegen bei unter 10 Prozent. Angaben zur Anzahl an befragten Personen wurden keine gemacht. Die Prognosen sind mit Vorsicht zu lesen. Bei den vergangenen beiden Wahlen haben sich die Nachwahlbefragungen als unzuverlässig erwiesen.

Für Aufsehen sogte am Wahltag ein Hackerangriff auf das beliebteste Online-Netzwerk des Landes. Den Nutzern der Website Draugiem.lv, das in den Nachbarländern als Frype.com bekannt ist, wurden am Samstag eine nationalistische russische Botschaft angezeigt. Sie lautete: "Lettische Kameraden, das betrifft euch: Die Grenzen Russlands haben kein Ende." Außerdem poppten Fotos von russischen Soldaten auf der Krim, Panzern in Moskau und Russlands Präsident Wladimir Putin auf den Bildschirmen auf.