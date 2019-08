Großbritannien will sich an einer Marinemission der USA im Persischen Golf beteiligen. Der britische Außenminister Dominic Raab sagte: "Dieser Einsatz wird die Sicherheit stärken und in der Schifffahrt für Beruhigung sorgen." Das Ziel Londons sei es, "möglichst umfassende Unterstützung aufzubauen, um die Bewegungsfreiheit in der Region internationalem Recht entsprechend aufrechtzuerhalten". Die Mission solle Handelsschiffe in der Straße von Hormus schützen.

Die Briten wollen sich nun zunächst mit zwei Kriegsschiffen an der Mission beteiligen, die dort bereits 47 britische Handelsschiffe eskortiert haben. "Es ist angesichts der wachsenden Bedrohung entscheidend, dass die Freiheit des internationalen Seeverkehrs in der Straße von Hormus ohne Verzögerung gesichert wird", sagte Raab.

Der britische Außenminister betonte trotz der angekündigten Teilnahme an der Mission: "Wir bleiben der Zusammenarbeit mit dem Iran und unseren internationalen Partnern verpflichtet, die Situation zu deeskalieren und das Atomabkommen beizubehalten."

Bundesregierung lehnt Beteiligung ab

Die USA hatten kürzlich Pläne für eine Marinemission vorgestellt, damit solle die Schifffahrtsroute in der Straße von Hormus geschützt werden. Die Bundesregierung hatte eine Beteiligung vorerst abgelehnt.

Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte allerdings auch, dass eine europäische Mission "erwägenswert" sei. Dazu stehe Deutschland mit den europäischen Partnern im Austausch. Zugleich betonte Demmer, es müssten weiterhin "die Wege der Diplomatie" beschritten werden. Eine europäische Mission war von Großbritannien vorgeschlagen worden – allerdings vor dem Regierungswechsel hin zu Boris Johnson.

Am Montag ging allerdings Außenminister Heiko Mass in die Offensive: "Wir wollen eine europäische Mission", sagte er bei einem Besuch im polnischen Slubice. Maas denkt allerdings - anders als die Briten - nicht an eine Eskortierung von Schiffen, sondern an eine Beobachtermission. Es würden also lediglich Informationen über die Gefährdungslage gesammelt und an die Schiffe weitergegeben. Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme. Die Region ist eine der meist befahrensten Schifffahrtsrouten der Welt. Bildrechte: dpa