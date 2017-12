Die Regierung des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte hat Zahlen zu dessen "Krieg gegen Drogen" veröffentlicht.



Seit dem 1. Juli 2016, dem Beginn der Amtszeit Dutertes, seien im Anti-Drogenkrieg insgesamt 16.355 Menschen ums Leben gekommen, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten "Jahresbilanz" der Regierung Duterte. Mehr als 3.900 Menschen seien bei insgesamt 79.000 Razzien der Polizei erschossen worden. In den übrigen 12.388 ungeklärten Morden seien Ermittlungen eingeleitet worden.