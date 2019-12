Der Sejm in Warschau hat ein Gesetz verabschiedet, das die Möglichkeiten zur Disziplinierung von Richtern in Polen erweitert. In der sogenannten ersten Kammer des polnischen Parlaments stimmten die Abgeordneten der Regierungspartei PiS mit ihrer absoluten Mehrheit dafür, Vertreter der Opposition skandierten "Schande" und riefen nach der Verfassung.

Das Gesetz sieht vor, dass Richter künftig mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Rechtmäßigkeit oder auch nur die Entscheidungskompetenz eines anderen Richters oder eines Gerichts in Frage stellen. Zudem dürfen sich Richter nicht politisch betätigen und müssen angeben, in welchen Berufsorganisationen und Bürgerinitiativen sie aktiv sind.

Die PiS gibt an, mit der Justizreform gegen Korruption vorgehen zu wollen. Die Opposition befürchtet vor allem, dass die PiS damit vor allem kritische Juristen mundtot machen will. Die Abgeordnete Kamila Gasiuk-Pihowicz von der Bürgerplattform sagte: "Nach der Einführung dieses Gesetzes kann die Regierung jeden Richter unter irgendeinem Vorwand rauswerfen. Die Richter werden bestraft, wenn sie die Verfassung oder EU-Recht anwenden. Beenden Sie diesen juristischen Wahnsinn!"

Auch die EU-Kommission appellierte an die Regierung in Warschau, das Gesetz vorerst zu stoppen. Ein Sprecher sagte, Kommissionsvize Vera Jourova teilte dem Präsidenten, dem Ministerpräsidenten sowie den Sprechern der beiden Parlamentskammern schriftlich mit, dass rechtliche Änderungen im Einklang mit der Rechtsordnung der EU stehen müssten. Jourova schlug vor, Warschau solle sich an die Venedig-Kommission des Europarates wenden, die Staaten in Verfassungsfragen berät.