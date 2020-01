Die Opposition hatte den Deal als zu teuer und ungeeignet für die polnische Armee kritisiert. Polens nationalkonservative Regierung sieht die USA als wichtigsten internationalen Partner an. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hofft, mit Investitionen in die Beziehungen zu Washington eine Erhöhung der US-Truppenpräsenz in Polen erreichen zu können. Bereits im vergangenen Jahr schloss die Regierung in Warschau einen Vertrag mit den USA über den Kauf mobiler Raketenwerfer im Wert von 365 Millionen Euro ab.