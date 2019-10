Die Spitzenkandidatin der linksliberalen Koalition um die Bürgerplattform (PO), Malgorzata Kidawa-Blonska, warf der Regierungskoalition vor, das Land in den Untergang zu führen. Auch der ehemalige polnische Staatspräsident Lech Walesa warnte in einem offenen Brief, dass sich bei der Wahl entscheide, ob Polen ein demokratischer Rechtstaat sein werde oder weiter in Richtung einer autoritären Diktatur abgleite.