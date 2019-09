Am 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen in Polen um Vergebung gebeten. Bei einer Gedenkfeier in der polnischen Kleinstadt Wieluń sagte er am frühen Morgen, es seien Deutsche gewesen, die in Polen ein Menschheitsverbrechen verübt hätten. Wieluń sei ein Terrorangriff der deutschen Luftwaffe und ein Vorzeichen für alles gewesen, was in den dann kommenden sechs Jahren noch folgen sollte.