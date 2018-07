Es war eine mehr als eigenartige Debatte, die es so hier in Straßburg nur ganz selten gibt. Draußen einige polnische Aktivisten, die Flugblätter an die Abgeordneten verteilen, auf denen sie wissen lassen, ihr Premier sprechen nicht für sie. Und drinnen zwei Seiten, die teilweise völlig aneinander vorbei redeten und sich nicht verstanden oder verstehen wollten.

Marowiecki verblüfft sein Publikum

Den Aufschlag machte Polens Premier Mateusz Morawiecki, in dem er seinem verblüfften Publikum mitteilte, sein Land habe ja wohl das Recht, sich sein Rechtssystem selbst auszusuchen: "Unsere Nationen wurden über Jahrhunderte durch ihre Kulturen und Institutionen geprägt, und die Achtung dieser Identitäten ist eine der Stützen der Europäischen Union. Der konstitutionelle Pluralismus, in Art. 4 der Verträge festgelegt, ist ein bedeutsamer Wert, und jedes Land der Europäischen Union hat ein Recht darauf, sein Rechtssystem zu gestalten gemäß seiner eigenen Traditionen."

EU-Kommissionsvize erläutert Polens Premier die EU

Brüssel-Korrespondent Malte Pieper Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ungläubige Blicke, Kopf schütteln, die ganze Palette. Der einzige, der sich nichts anmerken ließ, war EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis - und der Lette zuckte auch nicht einmal mit der Wimper, als er seinem polnischen Kollegen kurz und bündig die wichtigste Regel für die Mitgliedschaft im europäischen Club erklärte: "Das Recht ist unser bestes Mittel, um unsere Freiheit zu verteidigen, um für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen und die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen. Das Rechtssystem garantiert nicht nur unsere Demokratie und unsere Grundrechte, es hält unsere Union zusammen."

Marowiecki: Polens Regierung meint es nur gut

Nun wiederum war es an Polens Premier Morawiecki sich nichts anmerken zu lassen. Stattdessen warb er regelrecht um die Abgeordneten. Erklärte ihnen wieder und wieder, dass seine rechtskonservative Regierung es doch nur gut meine. Verwies auf Erfolge im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, auf die laufenden Sozialprogramme, die seiner Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nicht gekannte Umfragewerte bescherten, verstieg sich zu der für die allermeisten Beobachter mehr als kühnen These, 80-90 Prozent der polnischen Medien agierten regierungskritisch; von eingeschränkter Meinungsfreiheit könne keine Rede sein. Und, ach ja, die Zwangspensionierung der obersten Richter des Landes, das mache man doch nur um noch über gebliebene Alt-kommunistische Kader zu entfernen.

Polen dreht Spieß der Kritik um

Statt die stolzen Polen zu belehren, solle die EU mal in sich gehen: "Wir stellen fest, dass viele Menschen keine Begeisterung mehr für Europa aufbringen können. Viele leisten vielmehr Widerstand. Man kann sich darüber empören, man kann die Augen davor verschließen, man kann so tun, als sei das eine Randerscheinung. Aber das ändert nichts an der Realität: Es ist keine Randerscheinung, es ist ein klares Signal, das zeigt, dass wir Fehler begangen haben, die wir nun zu korrigieren haben."

Fassungslosigkeit und Unterstützung von Rechtsaußen

Die meisten Abgeordneten reagierten mit Fassungslosigkeit, dass ihnen im Kampf für Rechtsstaatlichkeit nun das in die Schuhe geschoben werden sollte. Einzig von Rechtsaußen gab es Unterstützung für Polens Premier Morawiecki. Es war schließlich der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Udo Bullmann, der der übergroßen Mehrheit aus der Seele sprach: "Wir wollen Polen in der Mitte Europas haben! Wir wollen, dass sie ihren Beitrag leisten! Aber: Zerstören sie nicht die demokratische Kultur in ihrem Land und kommen sie zurück an den Tisch, um unsere Werte gemeinsam weiterzuentwickeln: Die Rechte der Frau, die Rechte der Minderheiten, die Rechte der Menschen in ihrer Gesellschaft …