Der Grünen-Politiker Dieter Janecek fand ebenfalls Gefallen an dem Vorstoß. Digitalkonzerne wie Facebook, Amazon oder auch Alibaba hätten mittlerweile eine Größe erreicht, die demokratiegefährdend sein könne. Seine Partei trete schon lange für eine Entflechtung ein. Europa sei der kaufkräftigste Binnenmarkt, insofern müssten europäische Regeln zur Geltung kommen.

Das US-Unternehmen hatte erst am Freitag mitgeteilt, dass auf Facebook eine groß angelegte Hackerattacke verübt worden sei. Betroffen seien bis zu 50 Millionen Nutzer. Nach Angaben von Facebook-Chef Mark Zuckerberg war das Problem am Dienstag entdeckt und am Donnerstag behoben worden. Die Justiz und die Bundespolizei FBI seien eingeschaltet worden.