Der französische Polizist, der sich bei dem mutmaßlichen islamistischen Terroranschlag in Frankreich gegen Geiseln eintauschen ließ, ist tot. Das teilte der französische Innenminister Gérard Collomb am Samstagmorgen via Twitter mit: "Frankreich wird niemals seinen Heldentum, seine Tapferkeit und sein Opfer vergessen."

Freiwilliger Austausch gegen Geisel

Der Gendarm Arnaud Beltrame wurde in Frankreich als Held gefeiert, weil er sich bei der Attacke auf einen Supermarkt in dem kleinen südfranzösischen Ort Trèbes freiwillig gegen eine weibliche Geisel hatte eintauschen lassen. Der 45-jährige Beamte war anschließend allein mit dem Täter in dem Gebäude und wurde lebensgefährlich verletzt, als dieser aus noch ungeklärten Gründen auf ihn schoss. Staatschef Emmanuel Macron hatte bereits am Freitag den Einsatz von Beltrame gewürdigt: "Er hat Leben gerettet und seinen Kollegen und seinem Land Ehre erwiesen."

Vier Todesopfer und mehrere Verletzte

In diesem Supermarkt in Trèbes spielte sich das Drama ab. Bildrechte: Google/dpa Beltrame ist eines von vier Todesopfern des ersten Terroranschlags in Frankreich in diesem Jahr. Der polizeibekannte Kriminelle und Islamist Radouane L. hatte am Freitag bei mehreren Attacken in der Region Carcassonne mehrere Menschen erschossen oder verletzt: Er raubte zuerst ein Auto, tötete einen Insassen und verletzte den Fahrer. Kurze Zeit später schoss er einen Polizisten an, der mit Kollegen vom Joggen zurückkam. Anschließend nahm der 25-jährige Marokkaner mit französischem Pass mehrere Geiseln in dem Supermarkt in Trèbes, erschoss einen Mitarbeiter und einen Kunden und nahm mehrere Kunden als Geiseln. Die meisten konnten jedoch fliehen.

Polizei stürmt Gebäude

Der nun verstorbene Gendarm Arnaud Beltrame ließ sich gegen eine der Geiseln eintauschen. Nachdem der Geiselnehmer später in dem Supermarkt das Feuer auf den Polizisten eröffnet hatte, stürmten Spezialkräfte der Polizei das Gebäude und erschossen den Angreifer. Bei dem Zugriff wurden auch zwei weitere Polizeibeamte verletzt. Beltrame selbst erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Angreifer "Soldat" des IS