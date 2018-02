Die polnische Regierung treibt trotz scharfer Proteste ihr umstrittenes Holocaust-Gesetz voran. Nach dem Unterhaus Sejm stimmte am frühen Donnerstagmorgen auch der Senat für den Entwurf. Im Oberhaus des Parlaments gab es 57 Ja- und 23 Nein-Stimmen. Der Gesetzentwurf sieht Geldstrafen und bis zu drei Jahre Gefängnis für Polen und Ausländer vor, die die KZ der Nationalsozialisten im besetzten Polen fälschlicherweise als "polnische Todeslager" bezeichnen. Bestraft werden kann auch wer Polen der Komplizenschaft mit den Nazis bezichtigt. Das Gesetz muss noch von Präsident Andrezej Duda unterzeichnet werden.

Die polnische Opposition kritisiert, der Entwurf sei nicht präzise formuliert. Das könne von Regierenden benutzt werden, um Fälle zu leugnen, in denen die Verantwortung von Polen bei Verbrechen an Juden nachgewiesen worden sei. Die nationalkonservative Regierung in Warschau streitet das ab. Sie wolle Polens Ruf verteidigen und sich gegen die oft gebrauchte falsche Bezeichnung "polnische Todeslager" wehren.